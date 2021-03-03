Участвовавший в конфликте с Большуновым финн обвинил Губерниева в низости

Финский лыжник Йони Мяки, на которого во время Кубка мира в Лахти наехал Александр Большунов, обвинил российского комментатора Дмитрия Губерниева в низости.

Финский спортсмен заявил, что слышал, как Губерниев назвал его отца неприличным словом. Он отметил, что после случившегося в Лахти ожидал, что в его сторону со стороны России будут оскорбления.

«Меня не удивляет, что подобное идет из этой страны. Жаль. Это низко. Нормально, если дерьмо будут лить мне на голову. Но то, что достается отцу, ненормально», — процитировало слова Мяки Ilta-Sanomat.

В понедельник, 1 марта, во время командного спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам финская сборная обогнала российскую в финишном створе. Теро Мяки по поводу победы над Большуновым и Ретивых сказал, что Финляндии сняла скальп с российских спортсменов, которые пришли к финишу третьими. В ответ Губерниев раскритиковал его.

На этапе Кубка мира в Лахти 24 января на финише в борьбе за второе место российского лыжника Александра Большунова подрезал финский спортсмен Йони Мяки. Большунов сначала замахнулся на него лыжной палкой, затем намеренно въехал в финна после финишной черты. В результате Мяки упал. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована. Позже российский спортсмен извинился перед Мяки, а финская лыжная ассоциация (FSA) приняла извинения.