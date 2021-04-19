Участников клубов Суперлиги не допустят до чемпионатов мира и Европы

Клубы-учредители Суперлиги будут отстранены от участия в чемпионатах Европы и мира. Об этом рассказал президент УЕФА Александер Чеферин. Его слова привел сайт «Мир 24».

«Создание футбольной Суперлиги — это позорное эгоистичное предложение нескольких избранных клубов, которое подпитывается исключительно жадностью», — заявил Чеферин Словенский чиновник добавил, что подобное решение является плевком для всех тех, кто любит и ценит футбольные состязания. Он подтвердил информацию о том, что игрокам запретят отстаивать свои национальные интересы на этапах чемпионатов Европы и мира.