Спорт 17 июля 2023, 17:35 Участники «Спартакиады Комус 2023» поборолись за призовой фонд в 5 млн рублей Телеканал «360»

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Летняя спартакиада, организованная компанией «Комус», состоялась в московском комплексе «Лужники». Более 1,5 тысячи участников мероприятия боролись за призовой фонд в пять миллионов рублей.

Организаторы «Спартакиады Комус 2023» собрали на одной площадке 19 видов спорта: футбол, волейбол, легкую атлетику, армрестлинг, настольный теннис и многое другое.

«„Комус“ — вообще компания дружная, у нас большая спортивная семья. Компания поддерживает корпоративные виды спорта. И мы решили в нашу дружную семью пригласить наших партнеров для того, чтобы они увидели, что мы не только бизнесом занимаемся, но и компания „Комус“ за спортивный образ жизни», — отметила руководитель отдела рекламы компании «Комус» Анна Липилина.

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Спортивное мероприятие собрало участников со всей России. Побороться на призовой фонд мог любой желающий после несложной регистрации на сайте.

«Событие выглядит очень масштабным, куча соревнований. Соответственно, мне стало интересно, потому что я всю сознательную свою жизнь в спорте, поэтому мне интересен такой движ», — сказал участник «Спартакиады Комус» Алексей Казеев.

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Организаторы подготовили отдельную развлекательную программу для зрителей. Гостей «Лужников» ждали танцевальный и барабанный мастер-классы, конкурсы в зоне отдыха, фитнес и многое другое.

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Поприветствовать участников спартакиады приехал восьмикратный чемпион России в составе футбольного клуба «Спартак» Андрей Тихонов.

«Играйте, играйте честно, выигрывайте, стремитесь к победе, выигрывайте золотые медали, серебряные. Самое главное — участие, не забывайте про правила честной игры», — обратился к присутствующим легендарный футболист.

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Через год «Спартакиада Комус» вернется снова. Это значит, что участников и зрителей ждет еще больше интересных соревнований и запоминающихся побед.

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