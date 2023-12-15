Спорт 15 декабря 2023, 15:23 Участники Олимпиады-2024 не смогут выступить на Играх дружбы Глава ОКР: выступившие на ОИ-2024 россияне не смогут участвовать в Играх дружбы Unsplash

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Российские спортсмены, выступившие на Олимпиаде-2024, не смогут стать участниками Игр дружбы. Об этом сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, его процитировало РИА «Новости».

Глава ОКР напомнил о принятых в конце марта 2023 года рекомендациях, которым в большинстве последовали международные федерации. Согласно этим правилам, спортсмены из России и Белоруссии могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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Такой атлет не должен ассоциироваться с флагом, гимном, национальной федерацией и своим национальным олимпийским комитетом до, во время и после международных соревнований, отметил Поздняков. По словам президента ОКР, из этих правил следует, что любой спортсмен, участвующий в соревнованиях национального уровня, устроенных национальной федерацией, где соорганизатором выступает НОК, автоматически нарушает это требование. За это его можно лишить справедливо завоеванных наград, пояснил глава Олимпийского комитета России.

«С моей точки зрения, спортсмен, который примет участие в Олимпийских играх, совершенно точно не может участвовать в Играх дружбы. Иначе его результат на Олимпиаде может быть аннулирован», — подытожил Поздняков.

Ранее президент ОКР сообщил, что комитет не будет спонсировать спортсменов, решивших выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. По правилам МОК, таким атлетам нужно отказаться от своего олимпийского комитета, пояснил Поздняков.