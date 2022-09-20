Участники Московского марафона съели 11 тонн бананов и апельсинов | 360°

Спорт 20 сентября 2022, 17:38 Поделиться Telegram

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Viber Участники Московского марафона съели 11 тонн бананов и апельсинов

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В минувшее воскресенье, 18 сентября, в столице прошел ежегодный Московский марафон. Официальным партнером мероприятия стала торговая сеть «Пятерочка» — она предоставила более 11 тонн фруктов для участников забега, а также организовала ряд активностей.

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Московский марафон проходит с 2013 года: мероприятие длится девять часов и стартует в 07:00. Участники могут выбрать дистанцию — 10 или 42,2 километра, маршрут проходит мимо самых красивых точек столицы — Кремля, Большого театра, Политехнического музея, небоскребов Москва-Сити и других достопримечательностей и туристических объектов.

Пятый год подряд марафон проходит при поддержке торговой сети «Пятерочка». В этом году на марафон привезли 8,1 тонны бананов и 3,2 тонны апельсинов, чтобы каждый бегун мог восполнить запас энергии.

Также «Пятерочка» позаботилась о развлечениях в стартовом городке и организовала шатер с активностями — там спортсмены и болельщики могли отдохнуть на пуфах, зарядить телефоны и даже поучаствовать в велогонке на тренажерах.

Всем, кто посетил шатер, выдавали подарки: сумку-шоппер, многоразовую бутылку для воды или бафф. Также можно было выиграть подход к лототрону, который раздавал персональные скидки для сервиса доставки продуктов из сети магазинов. А во фреш-баре шатра можно было получить горячий напиток бесплатно, если скачать приложение экспресс-доставки.

Московский марафон прошел с заботой не только об участниках, но и об окружающей среде. Рядом с шатром «Пятёрочки» был установлен фандомат, куда можно было сдать пластиковую тару.

Сдавшему наибольшее количество бутылок, сеть совместно с брендом питьевой воды «Святой источник» подарила персональную скидку в приложении доставки и месячный запас воды.

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