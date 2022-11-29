Эксклюзив 29 ноября 2022, 20:18 Участники чемпионата России по фоновой ходьбе прошли 14,5 млрд шагов за 2 месяца Итоги чемпионата по фоновой ходьбе подвели в России РИА «Новости»

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В России завершился чемпионат по фоновой ходьбе, Его проводят с 2019 года при поддержке Министерства спорта России. Организатором выступает Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации».

Само соревнование является частью программы по повышению физической активности.

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Для участия в чемпионате все команды бесплатно подключаются к мобильному приложению «Человек идущий». Оно ежедневно подсчитывает шаги каждого из участников и формирует рейтинги. Соревнование проходит в течение двух месяцев: с 10 сентября по 15 ноября.

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Чемпионат предполагает шесть соревновательных дисциплин.

Член комитета Совфеда по социальной политике Анастасия Жукова отметила, что соревнование не похоже на другие состязания.

«Это уникальный проект, который отвечает приоритетам России в области спорта и здоровья», — сказала она.

За время основного этапа соревнований этого года команды прошли 14,5 миллиарда шагов. Но победитель лишь один. Им стала команда «Активного долголетия» из Подольска.

К призерам обратился народный артист и депутат Дмитрий Певцов.

«Дорогие мои, поздравляю вас», — сказал он.

Помимо Певцова призеров поздравили и другие народные артисты России, олимпийские чемпионы, именитые врачи и политики.

Также в ходе соревнований был поставлен уникальный рекорд. Участник Андрей Дибцов за сутки прошел 111 тысяч шагов.