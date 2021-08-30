Участник сборной РФ по пляжному футболу рассказал, что может быть лучше, чем чемпионат мира

Игрок сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров высказался по поводу соревнований, которые могли бы стать более важными, чем чемпионат мира. По словам спортсмена, таковыми являются Олимпийские игры, сообщил ТАСС.

«Наверное, когда пляжный футбол станет олимпийским, потому что на данный момент чемпионат мира — высшее достижение в пляжном футболе. Пока это максимальное, что есть. Домашний чемпионат мира, победа, золото — это основное в истории», — процитировала «Газета.ru» слова спортсмена.

Ранее стало известно, что сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу в третий раз. Второе место досталось команде Японии, а третье ушло в сборную Швейцарии.