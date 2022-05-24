РПЛ сохранит формат с участием 16 команд

В следующем сезоне чемпионата России по футболу выступят 16 команд, формат соревнований не будет изменен. Соответствующее решение принято на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза, прошедшего днем 24 мая, сообщила пресс-служба организации.

Предложение сохранить формат турнира в прежнем виде на исполкоме предложила рабочая группа РФС, в которую вошли члены союза и представители клубов российской Премьер-лиги.

Таким образом, по итогам сезона-2021/22 из РПЛ вылетели тульский «Арсенал» и казанский «Рубин», в следующем сезоне они примут участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги. Эти клубы заняли в прошедшем сезоне 16-е и 15-е места соответственно.

Из ФНЛ в РПЛ напрямую поднялись столичное «Торпедо» и воронежский «Факел».

Также в стыковых матчах за право сыграть в чемпионате России сыграют пары «Уфа» (Уфа») — «Оренбург» (Оренбург), «СКА-Хабаровск» — «Химки» (Химки). Первые матчи пройдут 25 мая, а ответный игры запланированы на 28 мая.

В повестке исполкома РФС обсуждалось проведение Кубка РПЛ. Доработка нового турнира, его структуры и взаимодействия со спонсорами должна завершиться до 15 июля.

Ранее в СМИ появлялась информация, что число участников чемпионата России могут расширить до 18 команд.