Участие в соревнованиях помогает людям с инвалидностью адаптироваться к новой реальности — Николай Лукьянов | 360°

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Участие в соревнованиях помогает людям с инвалидностью адаптироваться к новой реальности — Николай Лукьянов

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Мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов в беседе с РИАМО сообщил, что участие в спортивных конкурсах и соревнованиях помогает людям с инвалидностью или после сложной травмы адаптироваться к новой реальности.

Сам Николай вспоминает, как после пяти лет, проведенных в реабилитационном центре после травмы, стеснялся выйти на улицу.

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«Я думал, что вдруг обо мне что-то будут думать или говорить. Но на самом деле людям абсолютно все равно. Понимание этого приходит с возрастом. Именно спорт меня как бы выкинул в общество», — процитировал сайт Daily Moscow слова спортсмена.

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После того, как в 2007 году он выиграл на Кубке мира по фехтованию на колясках бронзовую медаль, он понял, что является абсолютно нормальным человеком, который может приносить пользу обществу.

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