Участие российских хоккеистов в Кубке мира допустили в НХЛ | 360°

Спорт 18 сентября 2022, 18:38 Поделиться Telegram

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Viber Участие российских хоккеистов в Кубке мира допустили в НХЛ Журналист ESPN сообщил про решение НХЛ об участии сборной России в Кубке мира РИА «Новости»

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Сборная России по хоккею сможет принять участие в Кубке мира, который пройдет в феврале 2024 года. Возможность сейчас изучает Национальная хоккейная лига (НХЛ). Об этом сообщил журналист спортивного телеканала ESPN Грег Вышински по итогам пресс-конференции заместителя комиссара НХЛ Билла Дейли.

Спортивный функционер заявил, что детали будущего чемпионата пока прорабатываются. Предварительно, матчи проведут в 17-дневном окне в феврале 2024 года, которое прервет регулярный сезон.

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По словам Дейли в чемпионате примут участие 10 национальных команд, две из которых вылетят в квалификационном раунде. В списке ожидаемых сборных Дейли назвал команду России.

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Отвечая на вопрос журналистов, как быть с российскими хоккеистами, которых отстранили от международных соревнований из-за ситуации на Украине, Дейли ответил, что пока этот вопрос не решен окончательно. Но российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях.

«Мы бы этого хотели, и я думаю, что это понравилось бы нашим российским игрокам. Поэтому мы, безусловно, хотели бы угодить им каким-то заслуживающим доверия образом», — заявил Дейли.

Такое решение, отметил журналист, означает, что будет принят олимпийский вариант, при котором русские игроки выступят, но без флага и названия страны.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, а также отозвала заявку на проведение в России молодежного чемпионата мира в 2023 году.

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