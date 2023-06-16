Спорт 16 июня 2023, 22:01 Участие россиян в Олимпиаде в статусе беженцев разрушит всю систему — глава Минспорта Матыцин: участие россиян в Олимпиаде-2024 в статусе беженцев разрушит систему спорта РИА «Новости»

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Предложение Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян на Олимпийские игры-2024 в статусе беженцев продемонстрировало политику разрушений национальной системы спорта. Такое мнение выразил глава Минспорта Олег Матыцин, сообщило РИА «Новости».

«Надо сделать юридическую оценку предложений МОК, насколько это соотносится с хартией и правами человека. Но если все так, то это политика разрушения национальной системы спорта», — сказал он.

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Ранее появилась информация, что МОК разрешит российским спортсменам участвовать в Олимпиаде следующего года, но на условиях команды беженцев.

Исполком МОК выпустил соответствующие нормы по допуску. Среди них — отсутствие гимна и флага, а также запрет на связи с силовыми структурами России. Многие посчитали такие условия непозволительными. На том же Западе большая часть спортсменов имеет связи с вооруженными силами.

Ранее стало известно, что Россия разработает ответную позицию на ограничения для спортсменов со стороны МОК. Соответствующие меры будут формироваться исходя из принятого решения.