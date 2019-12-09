«Убрать дядю в галстуке». Триатлонист Шачнев объяснил, почему доволен отстранением России от Олимпиад

Триатлонист и руководитель проекта «Российский марафон» Артур Шачнев объяснил «360» свою позицию, связанную с лишением России права на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх. Он приветствовал это решение, и признался, что очень рад.

Он отказался сообщить, как именно должна выглядеть структура российского спорта, потому что каждый видит ее по-своему.

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«Но я могу сказать, какой она быть не должна. Если вы в США скажете, что вы мастер спорта, вас не поймут и обвинят в тщеславии. Эти звании достались нам от Советского Союза. Во всем мире спорт регулируется исключительно коммерческими предприятиями. Они не ждут указки от чиновников, потому что у них задачи изначально другие. Функционеру надо потратить некую сумму так, чтобы оправдать ожидания своего начальника. А в это время тысячи спортсменов, которым нет до этого никакого дела, мечтают добиться каких-то карьерных вершин», — посетовал спортсмен.

Артур Шачнев подчеркнул, что в США лиги зарабатывают на именах спортсменов, развивают их таланты, и, соответственно, принимают решение об их участии в каких-то соревнования. Он еще раз подчеркнул, что против того, чтобы решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривалось как политическое или как атака на Россию.

«Если бы вариант участия спортсмена в Олимпийских играх зависел не от дяди в галстуке, который сидит в центре Москвы, а от спортсмена, его тренера или спортивной лиги, такого бы не было», — отметил спортсмен.

Шачнев подчеркнул, что будущее спорта за коммерческим развитием спортивных объединений. По его мнению, госчиновники только тормозят его, мешают ненужными согласованиями и разрешениями.

«Если коммерческую модель не тормозить, года не пройдет, как все узнают, как много в России талантливых спортсменов, которым не дают работать и развиваться. Человек будет смотреть плохой сон, пока его не разбудишь. Может быть, уже пора осмотреться и понять, что мы уже все потеряли. Нужно что-то делать самим, не ждать хорошего», — резюмировал Шачнев.