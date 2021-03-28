Уайт готов провести новый бой с Поветкиным

Британский боксер Диллиан Уайт готов провести новый поединок с россиянином Александром Поветкиным, как только тот восстановится. Об сообщил ТАСС со ссылкой на команду Уайта.

«Диллиан готов дать Поветкину третий бой, чтобы выяснить, кто действительно главный в этом противостоянии. Это может произойти, когда Поветкин восстановится», — сообщил собеседник.

В команде 41-летнего Поветкина рассказали агентству, что он может завершить карьеру.

«Александр будет думать об этом позднее, после этого боя. Команда примет любое его решение», — сообщил представитель команды.

Этой ночью Поветкин уступил Уайту временный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В четвертом раунде судья объявил технический нокаут.

Бой проходил в Гибралтаре. Поветкин и Уайт встречались во второй раз. До этого, в августе 2020 года, Поветкин победил 32-летнего Уайта нокаутом в пятом раунде.

Британец воспользовался правом на бой-реванш. Поединок несколько раз переносили из-за того, что Поветкин восстанавливался после COVID-19.

На профессиональном ринге Поветкин одержал 36 побед (25 из них нокаутом), потерпел три поражения. Один бой завершился ничьей.