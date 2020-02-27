У UFC теперь есть два Нурмагомедова

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) сообщил, что подписывает контракт с еще одним россиянином Умаром Нурмагомедовым. Спортсмен приходится братом Хабибу Нурмагомедову.

«Умар Нурмагомедов пополнил ряды легчайшего дивизиона UFC», — сообщила организация в своем Instagram. Дебют спортсмена состоится 19 апреля, он будет выступать в легчайшем дивизионе. Имя соперника нового участника клуба пока неизвестно.

Одновременно с началом карьеры брата, Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой титул в поединке с американцем Тони Фергюсоном. Для россиянина это третий бой в статусе действующего чемпиона. Ранее он уже защитил пояс, победив Дастина Порье и Конора Макгрегора.

Фергюсон — бывший обладатель временного титула в легком весе. Как и Нурмагомедов, он является одним из лидеров по количеству побед подряд, его рекорд 12 поединков. Всего он одержал 25 побед и три поражения. Этот бой назвали самым сложным в карьере российского спортсмена.