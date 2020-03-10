У российского велогонщика нашли коронавирус. Жена потеряла с ним связь

Российский велогонщик из команды «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов попал в больницу в Абу-Даби. Тесты на коронавирус показали у него положительный результат. После тестов россиянин пропал — жена не может ему дозвониться.

Российская команда уже 11 дней не может выйти из своих номеров в отеле в Абу-Даби. Спортсменов удерживают в отеле из-за распространения инфекции. Об этом сказано в пресс-релизе команды, который появился на официальной странице «Газпром-РусВело» во «ВКонтакте».

Страхов отправился в госпиталь в воскресенье вечером. Он рассчитывал, что быстро пройдет тесты и вернется к команде. Но ему пришлось остаться в больнице. ⠀

«После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня положительный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду», — рассказал Страхов.

С того момента велогонщик исчез. Вероятнее всего, он в больнице, но настораживает, что с ним пропала связь. По словам жены спортсмена Марии, она не может дозвониться мужу уже третий день.

«Мы не общались. У него проблемы со связью. Поэтому не знаю пока ничего. Говорили с ним, когда он еще в отеле был, наверное, дня три назад. Было все хорошо», — рассказала «360» Мария.

Перед тем как отправиться в госпиталь, Страхов высказал надежду, что ситуация разрешится в ближайшее время. Спортсмен заверил, что соблюдал и соблюдает всевозможные меры безопасности. COVID-19 перед тем нашли у велогонщика Игоря Боева и механика команды Дмитрия Филипповича, сообщил сайт Sports.ru.

«Так все и происходит: забрали, подтвердили. Дальше что будет — пока непонятно, потому что анализы нужно сдавать каждые 48 часов, и я уже понял, что они имеют странное свойство появляться и пропадать. У него самочувствие нормальное, даже отличное, никаких симптомов нет, ничего не беспокоит», — рассказал о Страхове генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин.