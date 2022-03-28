Экс-игрок самарских «Крылышек» Никита Чернов объяснил порталу Sport24 свой переход в стан московских спартаковцев.

«У меня всегда было желание бороться за самые высокие места. Мои родители тоже спортсмены, всегда говорили: „Есть только первое место“. Поэтому я и решился на переход», — цитирует футболиста «Газета.ru».

По его словам, в столичном клубе хочется бороться за высокие позиции и достигать высоких целей. Он добавил, что при переходе в «Спартак» он взвешивал все за и против, прекрасно понимая, на что идет.