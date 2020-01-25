«У меня были мурашки по коже»: Павлюченкова вышла в 1/8 финала Australian Open

Сегодня праздник у поклонников российской теннисистки Анастасии Павлюченковой. Она обыграла чешку Каролину Плишкову и вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

Как сообщило РИА «Новости», Павлюченкова обыграла Плишкову первый раз на турнирах WТА.

«У меня были мурашки по коже после некоторых розыгрышей. Впервые победить Каролину — это потрясающе. Это добавляет мне уверенности из разряда „ты можешь сделать это“. Идем дальше», — приводит агентство слова спортсменки.

Россиянка одолела чешку со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Спортсменки провели на корте в общей сложности два часа 25 минут.

28-летняя россиянка после победы над Плишковой вышла на 17-ю ракетку мира — немку Ангелику Кербер. Павлюченкова уже победила в 17 турнирах WTA. 12 раз она одержала победу в одиночном разряде. Теннисистке 28 лет. Спортом она занимается с шести лет.