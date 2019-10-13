Несколько минут назад сборная России по футболу выиграла у сборной Кипра с разгромным счетом 5 — 0. Этой победой футболисты закрепили за собой второе место в группе — теперь они точно будут участвовать в Евро-2020. Футбольный эксперт, бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт таким исходом игры не удивлен — по его мнению, у Кипра просто не было шансов.

«Ребята, независимо от того, что уже было понятно — мы на Евро — играли по максимуму. Также понятно, что на сегодняшний момент Кипр, если сборная [России] мотивирована на таком уровне, как они сегодня выглядели… Я думаю, что шансов у Кипра в данной ситуации не было», — рассказал Раппопорт.

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Он отметил, что матч мог бы окончиться ничьей. Но только в том случае, если бы сборная России вышла играть «спустя рукава».

«У нас очень симпатичная команда, у которой, на мой взгляд, есть все шансы сыграть достаточно уверенно и на Евро-2020», — отметил он.

Раппопорт подчеркнул, что участие в ЧМ-2018 поменяло отношение болельщиков к сборной. Столь хорошую игры сборной эксперт считает заслугой главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Раппопорт уверен, что он не сомневался в победе российских футболистов.

«Он все прекрасно ожидал. Может быть, он не ожидал такого крупного счета. Потому что Кипр так легко не взять. Но я думаю, что Черчесов говорил о том, что матч будет очень сложным только потому, что настраивал команду на игру. Игра могла бы быть для сборной России сложной, если бы она вышла [на поле] не такой собранной, не такой нацеленной, как мы ее сегодня видели», — подчеркнул эксперт.

От считает, что Россия может рассчитывать на победу в матче против Бельгии, который пройдет 16 ноября. Он подчеркнул, что противником станет топовая команда, которая сейчас считается одной из лучших в мире. Если российская сборная выиграет этот матч, у них появится возможность занять первое место в группе.

«Мы сейчас очень уверенно смотрим вперед. Игра будет интересна с точки зрения „проверь свой уровень“ с такими противниками, как сборная Бельгии. Позволит понять, на что мы можем рассчитывать на чемпионате Европы, сравнить, насколько мы можем играть на равных с этой командой. Я считаю, что сегодняшняя и уверенная игра сборной, и их мотивация позволяют нам наедятся на то, что мы сможем сыграть с ними удачно», — заключил Раппопорт.