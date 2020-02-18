У избившего пасынка жителя Москвы проблемы с сокамерниками

Мурата Шханукова, арестованного в Москве по делу об избиении пасынка, не принимают в общих камерах СИЗО.

Как пишет RT, об этом мужчина сообщил члену наблюдательной комиссии Москвы Георгию Иванову.

По словам Иванова, Шкануков сейчас находится в безопасном месте в СИЗО. Это такие камеры, куда помещают заключенных, у которых возникли проблемы с сокамерниками.

Шхануков рассказал члену ОНК, что ни в одной общей камере его не приняли, так как заключенные плохо относятся к обвиняемым в преступлениях против детей.

«По его словам, при попытках водворить его в общую камеру соседи настойчиво советовали поискать ему другую, и в конце концов он оказался в безопасном месте», — уточнил Иванов.

Он подчеркнул, что насилия в отношении Шханукова отмечено не было.

В свою очередь, администрация СИЗО объяснило ситуацию особенностями характера мужчины. Представитель СИЗО добавил, что Шханукова скоро направят для обследования в психиатрическое отделение, сообщил член комиссии.

5 февраля московский суд Чертаново отправил под арест мужчину, который регулярно поднимал руку на своего пятилетнего пасынка. Мать ребенка уверяет — такое произошло всего второй раз в их семейной жизни.