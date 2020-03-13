У главного тренера «Арсенала» обнаружили коронавирус

Все, кто контактировал с Артетой, должны будут оставаться дома на время карантина, как того требуют британские власти. Это полный состав команды, тренерский штаб, а также несколько сотрудников футбольной академии «Арсенала». Ее закрыли в качестве меры предосторожности.

В двух тренировочных центрах команды проведут «глубокую очистку». Со зрителями, купившими билеты на ближайшие игры «Арсенала», свяжутся и объяснят, что делать дальше.

Сам тренер выразил сожаление из-за случившегося.

«Это действительно разочаровывает, но я сдал тест после того, как почувствовал себя плохо. Я буду на работе, как только мне позволят», — сообщил он.

На 12 марта в Великобритании подтвердили около 590 случаев заражения коронавирусом. Более 20 человек проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Научный советник правительства Патрик Валланс заявил, что, судя по этим данным, реальное число инфицированных в стране составляет 5-10 тысяч человек. Пика эпидемии в стране эксперт ожидает в мае–июне.