Спорт 12 февраля 2024, 13:13 Тысячи спортсменов по всей стране приняли участие в гонке «Лыжня России» Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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Сотрудники компании «Газпромнефть — смазочные материалы» поддержали масштабный забег «Лыжня России». Это самая крупная по числу участников лыжная гонка в стране. Всего на старт вышли полтора миллиона человек, среди которых выступили как любители, так и спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы. Поддержка крупного зимнего спортивного мероприятия — часть программы компании, направленной на продвижение здорового образа жизни.

Участники стартовали на двух дистанциях в зависимости от возрастной категории: пять и 10 километров. Каждый лыжник, который прошел маршрут, получил памятный подарок. Призеров наградили медалями и дипломами, победители соревнований завоевали кубки Министерства спорта России.

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«Газпромнефть-СМ» регулярно проводит локальные спортивные мероприятия, а также поддерживает федеральные и областные акции. Среди них, к примеру, одно из самых престижных легкоатлетических соревнований страны — Сибирский международный марафон в Омске.

«Повышение благополучия сотрудников — важная часть корпоративной жизни нашей компании. Спорт — неотъемлемая составляющая этого направления. Мы создаем условия для занятий физической культурой, поддерживаем наши сборные на соревнованиях. Среди них забеги и велогонки, хоккейные и баскетбольные турниры, триатлон и единоборства. Такие мероприятия позволяют не только укрепить здоровье, но и сплотить команду, а также найти новых единомышленников», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.