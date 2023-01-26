26 января 2023, 18:58
Тутберидзе стала тренером спортсмена из Италии
Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе будет работать с итальянский спортсменом Даниэлем Грасслем. Об этом сообщил телеканал Rai.
По данным «Известий», фигурист является действующим серебряным призером чемпионата Европы. Тренировать его будут также профессионалы команды Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.
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Отмечается, что разрешение на работу с российскими тренерами Грассль получил от национальной федерации.
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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