Тутберидзе рассказала о психологической надломленности фигуристки Евгении Медведевой

Фигуристка Евгения Медведева вернулась в команду Этери Тутберидзе. Тренер обратила внимание на психологическое состояние спортсменки и заявила, что готова ей помочь набрать форму для выступлений.

Тутберидзе рассказала о том, как чувствует себя Медведева, Первому каналу. Разговор с тренером фигуристки опубликован на YouTube.

«Мне почему-то кажется, что она и психологически сейчас немного надломлена», — сказала она. Сейчас спортсменке нужно помочь — в том числе обрести и физическую форму на льду. Это поможет Медведевой показать свое катание и ощущать себя комфортнее.

Тренерский штаб намерен поддержать фигуристку — дать ей набрать оптимальную для выступлений кондицию с учетом неудачи в контрольном прокате на минувшей неделе.

«Конечно, мы будем стараться сделать максимальное. Кто, как не мы?» — задалась вопросом Тутберидзе. Тренер предположила, что 11 лет, которые Медведева провела в ее группе, не прошли бесследно.

От Этери Тутберидзе Евгения Медведева ушла в 2018 году, уехав на два года в Канаду — к тренеру Брайану Орсеру. Она стала чемпионкой мира и Европы в 2016 и 2017 годах, дважды победила в финалах серии Гран-при, получила серебро на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане, уступив золото Алине Загитовой.