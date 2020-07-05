Тутберидзе оказалась в рейтинге самых «токсичных» тренеров мира

Авторы материала указывают, что тренера критикуют за то, что у нее не задерживаются повзрослевшие чемпионки-фигуристы, которые либо заканчивают спортивную карьеру, либо уходят к другому тренеру.

В статье упоминается, что некоторые фигуристки страдают от расстройств питания и рано завершают карьеру. В пример японская редакция привела олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, которая страдала анорексией.

На первых позициях рейтинга также оказались тренер бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, обвиненный в мошенничестве, а также тренер по фигурному катанию Жиль Бейер и южнокорейский тренер по шорт-треку Чо Чже Бом. Оба стали участниками скандалов с изнасилованием своих учениц.

2 июля сообщалось, что чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов покинул группу Тутберидзе, начав работу с тренером Викторией Буцаевой. Также в мае из группы ушла Александра Трусова. 15-летняя двукратная чемпионка мира среди юниоров теперь тренируется с Евгением Плющенко.