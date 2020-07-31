Тутберидзе назвала причину ухода Косторной

По словам тренера, девочки приходят милые и добрые, иногда получается добиваться колоссальных результатов, налаживается работа, а потом резко все меняется.

«Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной̆ работы (как повышение платы за любовь)», — написала Тутберидзе.

Она рассказала, что когда-то Липницкая выдвинула требование не выходить на один лед с Медведевой. Постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Медведева отказалась кататься с Загитовой. И вот сейчас от Алены тренер получила целый список девочек нон-грата. Именно это и стало причиной расставания.

Тутберидзе заявила, что не намерена менять что-либо в системе тренировок, так как уверена, что все делает правильно. Так как ее методы работают.