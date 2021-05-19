Этери Тутберидзе — это выдающийся тренер по фигурному катанию, а Евгений Плющенко находится пока в начале большого пути. Об этом заявила Татьяна Тарасова, воспитавшая множество известных фигуристов. Так она прокомментировала соперничество Плющенко и Тутберидзе.

«Женя, я вижу, хочет стать тренером. Этери Тутберидзе — это великий, уже выдающийся тренер», — сказала Тарасова в эфире программы «Судьба человека».

«Говорить, что школа [идет] на школу, это неправильно. Здесь [у Тутберидзе] есть школа, она [возникла] не год, не два, не десять [лет назад], а там есть только первый год, желание стать. Это разные вещи», — пояснила тренер.

По словам Тарасовой, Плющенко для становления тренером может потребоваться 10 лет.

Также собеседница похвалила фигуристку Алену Косторную, которая занималась у Тутберидзе, затем перешла к Плющенко, а спустя полгода вернулась назад.

«Это самое умное, что она могла сделать», — сказала Тарасова.

Другая ученица Тутберидзе, Александра Трусова, которая в мае 2020 года перешла к Плющенко, сейчас, по словам Тарасовой, договаривается с работающим в США армянским тренером Рафаэлем Арутюняном. Арутюнян будет консультировать фигуристку.