12 мая 2023, 22:17
Турция может потерять право проведения финала футбольной Лиги чемпионов
Финал футбольной Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Daily Mail.
С подобной инициативой выступил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причина заключается в возможных нарушениях общественного порядка после президентских выборов в Турции.
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Мероприятие должно пройти на Олимпийском стадионе имени Ататюрка 10 июня. Ранее город уже терял право на проведение турнира в период пандемии коронавируса.
Лига чемпионов УЕФА
Футбол
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