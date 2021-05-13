Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира серии Masters

Россиянин Андрей Рублев выиграл теннисный матч третьего круга турнира серии Masters ATP в Риме. Он победил испанца Роберто Баутиста-Агута и вышел в четвертьфинал.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева, сообщил «Интерфакс». Российский теннисист находится на седьмой строчке рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его соперник Баутиста-Агут — на 11-й позиции.

В четвертьфинале Рублеву предстоит игра с победителем встречи между австрийцем Домиником Тимом и итальянцем Лоренцо Сонего.

Андрей Рублев является единственным россиянином, кто продолжает выступать на турнире в Риме.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров. Это второе по престижности соревнование после серии турниров Большого шлема. Победителю каждого турнира присуждают 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнований в Риме — два миллиона евро.