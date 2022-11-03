Турнир в Сочи выявит сильнейшую футбольную команду России среди любителей | 360°

Спорт 03 ноября 2022, 16:24 Турнир в Сочи выявит сильнейшую футбольную команду России среди любителей Сочи примет финал чемпионата России по футболу среди любительских команд freepik

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Лучшие футбольные команды среди любителей собрались в Сочи. Со 2 по 7 ноября там пройдет финальный этап FONBET чемпионата России по футболу в форматах шесть на шесть, семь на семь и восемь на восемь. За звание победителя поборются 58 коллективов из 34 регионов страны.

Первенство страны среди любителей впервые проходит в три этапа. На муниципальном уровне команды встречались с марта по август. Затем лучшие соревновались на региональном этапе. В Сочи коллективы выявят сильнейшего. За несколько дней спортсмены проведут 116 игр.

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«Финальный турнир <…> — первый серьезный шаг РФС (Российского футбольного союза — прим. ред.) в рамках реализации концепции развития любительского массового футбола», — заявил глава проектного офиса взрослого массового футбола РФС Сергей Бадальянц.

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Турнир состоится по олимпийской системе — все начнется с группового этапа, а сильнейшие команды выйдут в раунд плей-офф. Коллективы представляют разные федеральные любительские лиги, включая ЛФЛ, AFL, Amateur League и ЛФЛ World.

По данным РФС, игры будут состоять из двух таймов по 25 минут. Организаторы не стали ограничивать количество замен игроков.

К 2030 году в Российской премьер-лиге (РПЛ) могут появиться футбольные клубы из Крыма. Детские и юношеские команды с полуострова смогут принимать участие во всероссийских турнирах уже со следующего года.