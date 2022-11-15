15 ноября 2022, 16:04
Турнир УрФО по армрестлингу пройдет в Екатеринбурге
В Екатеринбурге состоится турнир Уральского федерального округа по армрестлингу. В нем примут участие спортсмены из Ямала. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».
Мероприятие состоится сегодня, 16 сентября. Самому маленькому спортсмену из Ямала всего 12 лет. Мальчика тренирует его отец, который сам является серебряным призером чемпионата России по армрестлингу. Мужчина также будет участвовать в турнире.
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Данный этап станет отбором на чемпионат России. Сведения о победителях объявят завтра.
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