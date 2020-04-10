Турнир UFC 249 отменили из-за коронавируса после звонка «сверху»

Турнир UFC 249 отменили. Он не состоится из-за распространения коронавируса. Просьба не проводить соревнования пришла «с самого высокого уровня».

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал в интервью телеканалу ESPN, что был готов и дальше готовиться к турниру.

«Сегодня был звонок с самого высокого уровня. <…> Меня попросили отменить турнир, который был намечен на следующую субботу», — пояснил Уайт.

Другие спортивные мероприятия промоушена тоже перенесены на неопределенный срок. В UFC пообещали всем бойцам, у которых заключены контракты со спортивной организацией, что их поединки в итоге состоятся.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, по информации газеты The New York Times, побеседовал с руководством корпорации Disnеу и потребовал отменить соревнования. Disney принадлежит телеканал ESPN, который должен был транслировать турнир.

Ранее стало известно, что бои UFC намерены проводить на острове. Дэйна Уайт заявил, что на нем уже есть вся необходимая инфраструктура. В NYT пояснили, что соревнования хотели устроить на территории индейской резервации в Калифорнии, в казино Tachi Palace.