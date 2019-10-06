Турнир UFC 243 прошел в Австралии. Адесанья отправил в нокаут Уиттакера

Встреча спортсменов проходила утром 6 октября на арене «Marvel Stadium» в Мельбурне. Адесанья одержал победу нокаутом во втором раунде боя и завоевал титул нового чемпиона.

Также во время соревнований прошли бой Дэна Хукера с Элом Яквинтой, который закончился победой второго бойца. Судьи приняли единогласное решение о победителе.

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Сергей Спивак также во втором раунде одержал победу над Тай Туйвасу сабмишеном. А вот Люк Жумо проиграл Диего Лиме, но мнения судей разделились.

Кроме того на ринг вышел Йорган де Кастро, который в первом раунде отправил в нокаут Джастина Тафа.