Турнир претендентов ФИДЕ прервали из-за приостановки авиасообщения

По словам организаторов соревнования, его нельзя продолжать, так как нет гарантий, что участники и официальные лица смогут перелететь оперативно.

«Учитывая сложившуюся ситуацию и согласно дополнению 1.5 „Положения о турнире претендентов“, президент ФИДЕ принял решение об остановке турнира», — подчеркнули в международной шахматной федерации.

Турнир решили продолжить позже. Его точные сроки озвучат, когда пандемия коронавируса начнет спадать.