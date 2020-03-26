Турнир претендентов ФИДЕ прервали из-за приостановки авиасообщения
Шахматный турнир претендентов ФИДЕ в Екатеринбурге отложили на неопределенный срок. Такое решение организаторы приняли из-за приостановки авиасообщения России. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу турнира.
По словам организаторов соревнования, его нельзя продолжать, так как нет гарантий, что участники и официальные лица смогут перелететь оперативно.
«Учитывая сложившуюся ситуацию и согласно дополнению 1.5 „Положения о турнире претендентов“, президент ФИДЕ принял решение об остановке турнира», — подчеркнули в международной шахматной федерации.
Турнир решили продолжить позже. Его точные сроки озвучат, когда пандемия коронавируса начнет спадать.