Турнир по волейболу «Играй как Факел» проведут в Ноябрьске

В ближайшие выходные в Ноябрьске проведут соревнования для любителей волейбола. К участию приглашаются юноши и девушки до 25 лет. Об этом рассказал «Ямал Медиа».

Соревнования будут длиться до двух побед, после чего проигравшая команда выбывает из турнира. Для волейбола организаторы выделят площадку около третьей школы. Еще одна территория будет отведена под специальные конкурсы. Там проведут соревнования по армрестлингу, рассказал инструктор по спорту центра спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы Махамедали Алиев. Организаторы зарегистрировали уже три команды. Сбор участников по-прежнему продолжается.