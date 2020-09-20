Турнир по смешанным единоборствам АСА 111 прошел в Москве

19 сентября в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 111. В нем приняли участие бойцы из России, Казахстана, Франции и Таджикистана. Главным событием вечера стал бой между Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Александром Сарнавским за чемпионский титул.

Всего вчера вечером состоялось 14 поединков. В одном из самых интересных боев перед главным событием турнира сошлись россиянин Юсуф Раисов и казахстанец Артем Резников. Победу одержал спортсмен из Казахстана раздельным решением судей.

«Мы пожали в третьем раунде руки и после боя обнялись, поговорили. Это, в принципе, для вас и сделано, чтобы вам было интересно. Я подраскачал, Юсуф тоже это сделал. <…> Мы сделали этот бой, и я думаю, что он всем понравился», — поделился своими эмоциями Резников.

К моменту боя между Абдулвахабовым и Сарнавским страсти накалились, хотя между спортсменами нет никакого конфликта. Победу одержал боец из Чечни. Поддержать Сарнавского приехал экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко. Он выступил в качестве его тренера и секунданта.

«На самом деле мне намного проще самому выступать. Потому что когда я сам выступаю — все ошибки, которые я делаю, полностью ложатся на меня. И мне же их исправлять. А здесь, знаете, тут моя ответственность, как тренера, перед своим бойцом. И если у него что-то не получается, это сильно меня расстраивает», — заявил Шлеменко.

Ранее боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, который приехал на АСА 111, предсказал Абдулвахабову победу.