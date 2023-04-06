Спорт 06 апреля 2023, 00:44 Турнир по парусному спорту начался в ЯНАО

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В Ямало-Ненецком автономном округе начался «ЯмалКайт-2023» — турнир по парусному спорту. Мероприятие проходит в регионе в третий раз. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Мероприятие стартовало в Яр-Сале. В нем примут участие 13 спортсменов из разных городов России. Судить чемпионат будут трехкратный чемпион мира по сноукайтингу, спортивный судья всероссийской категории Алексей Ражев и судья второй категории, опытный инструктор по сноукайтингу Михаил Колосовский.