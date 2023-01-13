Спорт 13 января 2023, 17:30 Турнир по ненецкой национальной борьбе пройдет в ЯНАО

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Соревнования по национальной борьбе тарома пройдут в Тазовском в Ямало-Ненецком автономном округе. В административном центре Тазовского района турнир пройдет впервые, сообщил сайт «Ямал медиа» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

За победу в соревнованиях будут бороться как профессиональные спортсмены, так и любители со всего округа.

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Для проведения турнира по традиционной борьбе ненцев организаторы соревнований закупили специальные куртки.

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