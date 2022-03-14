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    14 марта 2022, 18:00

    Турнир по мотоспорту завершился в Ноябрьске

    Оксана Лавнюженко

    Региональный турнир по мотоспорту в Ноябрьске был посвящен памяти легендарного тренера и основателя мотоциклетного спорта на Ямале Владимира Андреева. Основные заезды прошли 13 марта, сообщило ИА «Север-Пресс».

    «Все свои успехи, победы и достижения ноябрьские гонщики посвящают памяти великого тренера. Мотоклуб — дело всей жизни Владимира Ивановича», — сообщил глава администрации Ноябрьска Алексей Романов.

    Принять участие в гонках решили более сотни спортсменов из Югры и Ямала.