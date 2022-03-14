Турнир по мотоспорту завершился в Ноябрьске

Региональный турнир по мотоспорту в Ноябрьске был посвящен памяти легендарного тренера и основателя мотоциклетного спорта на Ямале Владимира Андреева. Основные заезды прошли 13 марта, сообщило ИА «Север-Пресс».

«Все свои успехи, победы и достижения ноябрьские гонщики посвящают памяти великого тренера. Мотоклуб — дело всей жизни Владимира Ивановича», — сообщил глава администрации Ноябрьска Алексей Романов.

Принять участие в гонках решили более сотни спортсменов из Югры и Ямала.