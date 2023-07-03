Спорт 03 июля 2023, 14:00 Турнир по гольфу прошел во Владимирской области

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Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» прошел в Доброграде Владимирской области. В рамках него 1 и 2 июля состоялся турнир по гольфу. Туда съехалось множество знаменитых спортсменов, несколько команд стали победителями первенства.

Мероприятие организовали в гольф-клубе Crystal Lakes. Его посетила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, многократные чемпионки мира и призеры Олимпийских игр по художественной гимнастике Ангелина Шкатова, Яна Батыршина и многие другие.

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Почетным гостем турнира стал в этот раз генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

В первый день турнира игрались девять лунок, во второй — 18. Первое место в итоге заняла команда в составе Максима Шокуна, Евгения Ковтуна и Ольги Матешиной.

Всего одно очко им уступила команда Александра Жукова, вместе с ним играли Алексей Морозов и Роман Завьялов. Третьей стала команда, которая состояла из Сергея Самарина, Романа Ершова, Олега Фомина.

Участие в первенстве приняли команды из Москвы, Подмосковья, Свердловской и Владимирской областей. Победу в гандикапной группе 0-15 одержал Роман Завьялов, он набрал по итогам двух дней 54 очка.

Первое место в парном зачете разделили команды Ольги Матешиной и Евгения Ковтуна, Валерия и Елены Гавриловых. Обе набрали по 69 очков.

Генеральным партнером фестиваля выступило ОАО «РЖД». Мероприятие провели при поддержке Минспорта России, МИД России, ГлавУпДК при МИД, Минцифры.

Партнеры фестиваля — Yandex Ultima Go, компания «Яндекс», Sima-Land, S8 Capital, «Аскона», Take&Shot, «Лига Ставок», «Столото», «Дамате», ООО «Интернет Решения» (ОЗОН).

Спонсоры мероприятия — Vnukovo Country Club, Novaya Riga Outlet Village, Simach, Vnukovo Outlet Village Meteor Lift, курорт «Красная поляна», глэмпинг KUGHANA, Yamaguchi, Fanagoria, Astrakhan Fish, Kovtun&Simanovskaya, Kasaa, GMS Clinic, Multibar, Finist, Istok Lab, ОМИ, «Спортмастер», Pay Ring, «Мир сейфов», «Сереброника», «Родник», шоколатерия BI’NOCHE, рестораны «Ласточка», «Чайка».

Информационные партнеры фестиваля — телеканалы «360», «Россия», «Москва 24», «МАТЧ!», РЖД ТВ, TV BRICS, агентства РИА «Новости», ТАСС, РИАМО, издания «Вечерняя Москва», Sport24, «Восток-Медиа», а также Расвэро, Gallery, Sunlight Outdoor, издательский дом «Гудок», «Радио 1», Russia Today, Crocus Media.