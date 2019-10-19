Турнир по флорболу прошел в Истре

В поселке Глебовский городского округа Истра сыграли в хоккей без шайбы. У команд те же клюшки, но игроки гоняют по твердому полу обычный шарик. Этот вид спорта называется флорбол. У игроков из Подмосковья столь неплохие результаты, что ими уже заинтересовались столичные команды.

Братья Мирные начали играть во флорбол три года назад. Тогда Владу было 8, а Арсению 7 лет. Посмотрели сериал про хоккеистов и тоже загорелись спортом. Но в хоккей не пошли — было сложно кататься на коньках. А тут попроще — надо просто бегать за мячом.

«Надо быстро бегать и реакция, чтоб была. И владение клюшкой. Чтобы хорошо водить. Мы обводим конусы, отжимаемся, и в конце тренировки подтягиваемся пять раз», — сказали Владислав и Арсений Мирные — флорболисты.

В конце октября парни вместе с командой поселка Глебовский отправятся в Ульяновск на Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу «Русская осень». Эти соревнования для братьев, возможно, станут последними в составе истринской дружины. Скоро они перейдут в московский «Тайфун». После недавних соревнований, братьев заметил тренер столичного клуба «Тайфун» и пригласил выступать за команду.

«Мы сначала приехали в Клин, ой, не в Клин, а в Санкт-Петербург, по-моему. И нас тренер там заметил, как мы хорошо играем. И он нас взял в команду. В январе, новый год отметим и поедем в Финляндию играть за Тайфун», — сказали Владислав и Арсений Мирные — флорболисты.

По словам тренера секции флорбола, парни максимально выкладываются на тренировках. Для них это не просто занятие спортом. Это возможность показать себя и стать лучшими в своем деле.

Флорбол — это почти тот же хоккей. Но только на обычном полу и с пластиковым мячом вместо шайбы. А правила, время игры — практически не отличаются. А игроки, как любые спортсмены, должны быть сильными и выносливыми.