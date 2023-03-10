Спорт 10 марта 2023, 15:46 Турнир по единоборствам имени Владимира Соловьева пройдет с 15 по 17 сентября в Петербурге

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В сентябре в Петербурге проведут турнир по единоборствам имени Владимира Соловьева. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Турнир начнется с серии мастер-классов. Их проведут для гостей мероприятия титулованные спортсмены. Следующие дни целиком отведут под соревнования. Организаторы пока не раскрывают имена всех участников турнира, но пообещали зрителям немало сюрпризов.

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«Этот турнир давно перерос статус соревнований. Мы вкладываем в него не только спортивную, но и образовательную и воспитательную составляющие, наша цель — помогать детям становиться чемпионами», — рассказал основатель Фонда развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия им. В. А. Соловьева Антон Соловьев.

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Напомним, турнир имени Владимира Соловьева проводят в Петербурге с 2011 года.

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