Турнир по боевому искусству пройдет в Саранске

Большой турнир по тхэквондо пройдет в Саранске 12 июня. Об этом сообщило издание «Известия Мордовии».

По данным ИА «ФедералПресс», к мероприятию уже началась подготовка.

«Только в начале мая наша организация провела Кубок России в Санкт-Петербурге с участием 1800 спортсменов из 40 регионов России. Однако это не помешает нам провести еще один большой турнир», — рассказал президент Федерации тхэквондо МФТ России Равиль Халиков.

Провести соревнования в регионе предложил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.