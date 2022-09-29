Турнир по акробатическому рок-н-роллу прошел в Санкт-Петербурге | 360°

Спорт 29 сентября 2022, 19:03 Поделиться Telegram

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Viber Турнир по акробатическому рок-н-роллу прошел в Санкт-Петербурге

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Соревнования по акробатическому рок-н-роллу начались в Санкт-Петербурге. Турнир «Невский Гран-при» открыл их, сообщила газета «Петербургский дневник».

Член президиума Санкт-Петербургской федерации акробатического рок-н-ролла Кирилл Левков рассказал, что в «Невском Гран-при» спортсмены заработают очки, которые важны для рейтинга. Такую же роль играет чемпионат Петербурга, который пройдет 14 октября.

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«Количество очков важно для формирования сборных города для участия в чемпионате Северо-Западного федерального округа», — пояснил Левков.

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