20 марта 2023, 17:30
Турнир первой в России медийной баскетбольной лиги состоится в Москве
Турнир первой в России медийной баскетбольной лиги состоится в Москве. Мероприятие проведут в период с 1 по 30 апреля. Об этом сообщил RT.
В соревновании поучаствуют команды Hoops, Goats, Omanko, Basement, Pena, AVG, Sayonaraboys и «Родина Медиа».
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Кроме того, участие анонсировали певец T-Killah, футболист Дмитрий Тарасов, команда рэпера Элджея и другие знаменитости.
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В плей-офф соревнований попадут восемь команд. Далее они будут сражаться по олимпийской системе.
Баскетбол
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