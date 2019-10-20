Турнир ММА в Сочи завершился массовой дракой. Видео

В главном поединке вечера встретились боец Жалгас Жумагулов из Казахстана и бывший представитель UFC россиянин Али Багаутинов. Поединок завершился победой Жумагулова раздельным решением судей. Багаутинов с этим не согласен и готов оспорить решение.

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Для казахстанского бойца эта победа оказалась 13-й в карьере, а у Багаутинова это поражение — седьмое.

За несколько секунд до конца боя брат Багаутинова перебежал в угол его соперника и что-то подсказал. После этого представители команд Багаутинова и Жумагулова законфликтовали. Вскоре они устроили массовую потасовку и подрались. На кадрах видно, что участники забираются на решетку октагона.

«Видео для тех, кто подумал, что во вчерашнем посте я пошутил, что главный бой вечера пройдет в формате стенка на стенку», — говорится в подписи к посту.

Неизвестно, есть ли пострадавшие.