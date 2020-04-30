Турнир «Большого шлема» могут провести за пределами Нью-Йорка

«Рассматривается возможность проведения Открытого чемпионата США в декабре 2020 года, при этом сам турнир при таком сценарии пройдет не в Нью-Йорке», — цитирует инсайдера «Газета.ru».

По данным издания, чемпионат должен был пройти с 24 августа по 13 сентября, но его пришлось перенести из-за распространения коронавируса.