Турнир «Большого шлема» могут провести за пределами Нью-Йорка
Оргкомитет Открытого чемпионата Соединенных Штатов по теннису рассматривает вариант с проведением турнира «Большого шлема» за пределами Нью-Йорка. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Рассматривается возможность проведения Открытого чемпионата США в декабре 2020 года, при этом сам турнир при таком сценарии пройдет не в Нью-Йорке», — цитирует инсайдера «Газета.ru».
По данным издания, чемпионат должен был пройти с 24 августа по 13 сентября, но его пришлось перенести из-за распространения коронавируса.