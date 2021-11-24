Всероссийские соревнования по спортивному туризму пройдут на Ямале

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжной дистанции состоятся в Салехарде. Об этом сообщил «Север-Пресс».

В мероприятии примут участие 32 спортсмена из Ямала, ХМАО-Югры, Республики Марий Эл, Свердловской и Челябинской областей. Среди участников 13 мастеров спорта. 26 ноября состоятся гонки по лыжной дисциплине.

На следующий день пройдет парная связка. За всю гонку спортсменам придется преодолеть более десяти километров. В следующем году в Салехарде состоится финал Кубка России по спортивному туризму на лыжной дистанции.