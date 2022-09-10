Турецкий клуб Артема Дзюбы «Адана Демирспор» заключил контракт с новым игроком | 360°

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Турецкий клуб Артема Дзюбы «Адана Демирспор» заключил контракт с новым игроком

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Турецкий клуб «Адана Демирспор» нашел нового игрока на замену Артему Дзюбе. Команда успела подписать контракт с норвежским форвардом Фредриком Гульбрандсеном прямо перед закрытием трансферного окна. Об этом сообщила «Свободная Пресса».

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Турецкий клуб подписал контракт с 29-летним футболистом на два года. Ранее спортсмен выступал за «Истанбул Башакшехир» на протяжении нескольких лет. Он забил за команду 19 голов.

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