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    29 мая 2021, 09:18

    Турецкий футболист выпал из автобуса во время праздничного парада

    Ольга Назаркина

    Футболист турецкого «Коджаэлиспора» Бахри Джан Авджи выпал из автобуса с открытым верхом. ЧП произошло во время праздничного проезда команды по городу.

    Информация об этом появилась в Twitter «Коджаэлиспора».

    «Немедленно было произведено необходимое вмешательство и наш игрок был доставлен в больницу для контроля за состоянием», — говорится в сообщении.

    По данным клуба, сейчас с 29-летним игроком все в порядке.

    Падение футболиста попало на видео. Его опубликовали в соцсетях.

    Накануне «Коджаэлиспор» разгромил «Сакарьяспор» в финале плей-офф второго дивизиона со счетом 4:0. После этого клуб вышел в первую лигу Турции.