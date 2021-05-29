Турецкий футболист выпал из автобуса во время праздничного парада
Футболист турецкого «Коджаэлиспора» Бахри Джан Авджи выпал из автобуса с открытым верхом. ЧП произошло во время праздничного проезда команды по городу.
Информация об этом появилась в Twitter «Коджаэлиспора».
«Немедленно было произведено необходимое вмешательство и наш игрок был доставлен в больницу для контроля за состоянием», — говорится в сообщении.
По данным клуба, сейчас с 29-летним игроком все в порядке.
Падение футболиста попало на видео. Его опубликовали в соцсетях.
Накануне «Коджаэлиспор» разгромил «Сакарьяспор» в финале плей-офф второго дивизиона со счетом 4:0. После этого клуб вышел в первую лигу Турции.