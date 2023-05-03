Спорт 03 мая 2023, 12:33 Турецкий ФК «Фатих Карагюмрюк» задумался о продлении контракта с россиянином Магомедом Оздоевым

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Российский полузащитник Магомед Оздоев подписал двухлетний контракт с турецким ФК «Фатих Карагюмрюк» в июле прошлого года, и теперь руководство клуба намерено его продлить. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на спортивного директора команды Мурада Акына.

Он подчеркнул, что руководство намерено продолжит сотрудничество с российским футболистом. Через год, когда контракт истечет, его попробуют продлить. Но Магомедом Оздоевым интересуются и другие клубы.

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«У него ещё один год по контракту. Знаю, что некоторые команды заинтересованы в его переходе. Европа? Не могу сказать ничего конкретного», — сказал Мурад Акын.

Как добавил RT, за год игры в турецком клубе россиянин хорошо себя зарекомендовал: он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

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